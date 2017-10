Bonucci si "dissocia" da mental coach

ROMA, 23 OTT - "Mi dissocio completamente da quanto è stato detto oggi da Alberto Ferrarini, che non corrisponde al mio pensiero". Così, via twitter, Leonardo Bonucci, replica al mental coach, Alberto Ferrarini, che oggi lo aveva definito "un soldato non nato campione", aggiungendo che con il 'rosso' di ieri il capitano rossonero ed ex bandiera bianconera ha toccato il fondo e che "il bagno di umiltà gli farà bene".