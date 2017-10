Benevento esonera Baroni, ecco De Zerbi

BENEVENTO, 23 OTT - Il Benevento, fanalino di coda in serie A con zero punti dopo nove giornate, ha esonerato il tecnico Marco Baroni. All'allenatore protagonista della cavalcata dei sanniti dalla B alla A la scorsa stagione, è risultata fatale l'ennesima sconfitta di questo avvio di campionato, il 3-0 rimediato ieri dalla Fiorentina tra le mura di casa. Al suo posto la società diretta dal patron Vigorito ha chiamato Roberto De Zerbi, l'anno scorso al Palermo per tre mesi prima di essere esonerato da Zamparini.