Serie A: 2 turni di squalifica a Bonucci

ROMA, 23 OTT - Due giornate di squalifica "per condotta gravemente antisportiva": è questa la sanzione per Leonardo Bonucci decisa dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea. Il difensore del Milan era stato espulso ieri per avere dato una gomitata al genoano Aleandro Rosi. Bonucci salterà la sfida di mercoledì con il Chievo e quella di sabato con la Juventus. Il giudice sportivo ha fermato per una giornata altri quattro giocatori: si tratta di Cassata (Sassuolo), Gonzalez (Bologna), Mandzukic (Juventus) e Zuculini (Verona). Multe a Napoli (15.000 euro), Inter (12.000 + 4.000), Spal (2.500) e Fiorentina (2.000).