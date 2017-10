Milik,io al Chievo? Decidiamo a dicembre

NAPOLI, 23 OTT - "Andare al Chievo a gennaio è una possibilità che considero, decideremo a dicembre quando valuteremo cosa sarà meglio per me e per il Napoli". Lo ha detto Arek Milik in un'intervista al portale polacco Sportowefakty. L'attaccante sta proseguendo la sua riabilitazione dopo la rottura del legamento del ginocchio destro: "Non è bello - ha detto - subire due volte lo stesso infortunio in un anno, ma cosa posso fare? Piangere? Nella vita ci sono tragedie peggiori rispetto alla rottura di un legamento. E' dura guardare le partite senza poter prenderne parte, ma devo trovare stimoli positivi anche in questa situazione. Fu peggio l'infortunio dello scorso anno, lo vissi come un dramma. Ora so cosa mi aspetta. La riabilitazione prosegue, il peggio è alle spalle. Ora posso dormire normalmente, prima mi svegliavo dal dolore. Per il rientro si parla di febbraio ma tornerò quando sarò pronto. I Mondiali? Ce la farò".