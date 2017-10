Spalletti, dobbiamo azzerare tutto

MILANO, 23 OTT - "Giampaolo è fortissimo e rende fortissime le sue squadre. Dobbiamo essere bravi a ripartire da zero e affrontare le insidie di ogni partita, ci vuole sempre la stessa attenzione, qualità e personalità. Bisogna azzerare tutto". Lo dice l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti il giorno prima della partita casalinga contro la Sampdoria nella consueta conferenza stampa della vigilia. "Non ci interessa - aggiunge - mettere paura a nessuno. Vogliamo essere in grado di dare sempre qualcosa in più, cercare di andare sempre avanti e consolidare le nostre certezze. Guardiamo in casa nostra". Il tecnico toscano è prudente dopo il prezioso pareggio con il Napoli al San Paolo e il secondo posto in classifica che rilancia le ambizioni nerazzurre in campionato. Difficile prevedere un possibile turn-over: "Ieri qualcuno era affaticato ma c'e' ancora una giornata di tempo per recuperare. Decideremo domani".