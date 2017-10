Calcio: Udinese conferma Delneri

UDINE, 23 OTT - Nonostante le voci di una panchina dell'Udinese traballante, la società al momento conferma la fiducia nel tecnico e l'intenzione di proseguire con Gigi Delneri. In mattinata si erano diffuse indiscrezioni in merito a un presunto cambio alla guida della squadra, voci rafforzate dall'assenza del tecnico sul campo di allenamento nella seduta di questa mattina. La seduta, con la squadra divisa in due gruppi per un lavoro di scarico per chi ha giocato ieri e per un lavoro atletico per gli altri, è stata guidata dal suo vice e da Gianfranco Cinello. L'assenza del tecnico, dopo la pesante sconfitta 2-6 di ieri con la Juve, non è passata inosservata. Ma a quanto si è appreso Delneri si è diviso i compiti con i suoi collaboratori ed è rimasto negli spogliatoi a visionare i video per preparare al meglio l'incontro infrasettimanale con il Sassuolo.