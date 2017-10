Club serie A cercano nomi per governance

MILANO, 23 OTT - Il rinnovo dei vertici della Lega Serie A è al centro di una riunione informale dei club. I dirigenti si sono dati appuntamento nel primo pomeriggio per vagliare nomi e profili per le cariche di presidente, amministratore delegato, degli altri consiglieri di Lega e quelli federali, secondo la struttura della governance definita dal nuovo statuto approvato una settimana fa. Se entro il 30 novembre l'assemblea non sarà in grado di rinnovare le cariche, verrà nominato un commissario ad acta, come ha annunciato nei giorni scorsi il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, da aprile diventato commissario della Lega Serie A La Lega B è riunita in un'altra sala per la stesura del nuovo statuto.