Spalletti, scudetto?se ce lo chiedete no

MILANO, 23 OTT - "Ci continuate a chiedere se siamo da scudetto, se ce lo domandate vuole dire che non lo siamo. Alla Juve e al Napoli non lo chiedete": risponde cosi' il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti a una domanda sulla corsa allo scudetto in conferenza stampa alla vigilia della partita casalinga contro la Sampdoria. "Dobbiamo far vedere delle certezze, dobbiamo migliorare e - spiega - procedere gradino dopo gradino per aumentare la velocità. I giocatori assumono le sembianze che vogliono loro, sanno dove vogliono arrivare".