Spalletti, a Napoli ce la siamo giocata

MILANO, 23 OTT - "Mi sono piaciute tante cose, come il fatto di andarcela a giocare. A volte lo abbiamo fatto anche troppo perché il Napoli è micidiale". L'allenatore dell'Inter analizza cosi' la partita del San Paolo contro il Napoli pareggiata dai nerazzurri. Domani, l'Inter affronta la Sampdoria e, in caso di vittoria e in attesa del match del Napoli che gioca mercoledì, balzerebbe in testa alla classifica. Spalletti, dopo aver elogiato il collega Sarri, esalta anche Giampaolo: "E' partito da niente ed è arrivato nel mirino di grandi club. Se la merita tutta l'attenzione che riceve. Se Giampaolo fosse l'allenatore dell'Inter, io sarei il primo abbonato".