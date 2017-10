Giampaolo, Inter avversario tosto

GENOVA, 23 OTT - "Domani sera troveremo un avversario tosto e una partita complicatissima. L'Inter oggi ha i connotati della squadra forte e lo abbiamo visto. Sanno quello che vogliono e quello che fanno". Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo ha le idee molto chiare in vista dell'anticipo con l'Inter di domani sera. "Storicamente l'Inter è sempre stata un po' anarchica, pazza e ricca di qualità e questa squadra oltre a avere qualità è organizzata. Spalletti ha fatto un gran lavoro e penso che abbiano le qualità per giocarsi lo scudetto". La Sampdoria però si "è tolta qualche soddisfazione - ha detto ancora Giampaolo -, ma per ora non abbiamo la forza di pensare a nient'altro che a miglirare ogni giorno noi stessi. L'Inter è di un'altra dimensione, altra storia, altra cosa e lo fa moltiplicato per mille rispetto alla Samp. Ognuno poi veste l'abito che può permettersi e io nel mio ci sto bene. Noi andiamo a giocare a Milano per vedere l'effetto che fa".