Roma: Moreno,stiamo giocando da squadra

ROMA, 23 OTT - "Giochiamo da squadra, ma possiamo fare molto di più". Hector Moreno sintetizza così il buon momento di forma attraversato dalla Roma. I giallorossi, col successo di misura in casa del Torino, hanno peraltro allungato la striscia di partite in trasferta senza subire reti. I 5 gol incassati finora in campionato da Alisson, infatti, sono arrivati tutti all'Olimpico, mentre nelle 4 gare lontano dalla Capitale il portiere brasiliano non è mai stato battuto. Merito del messicano - ieri titolare per la prima volta - e del resto dei compagni di reparto, anche se Moreno coinvolge tutta la squadra: "Non è merito solo di noi difensori, ma anche degli attaccanti e dei centrocampisti che sporcano le giocate avversarie - spiega a Roma Radio -. Agli attaccanti avversari arrivano palle difficili e quindi è un lavoro più facile per noi difensori. Ognuno fa il suo ruolo, cercando il meglio per la squadra. L'importante è che la squadra sia in una buona condizione, ora dobbiamo lavorare per continuare così e migliorare ancora".