Milan: Bonucci e Mirabelli a Londra

MILANO, 23 OTT - In attesa della squalifica per la gomitata ad Aleandro Rosi, che intanto ieri gli è costata l'espulsione contro il Genoa, Leonardo Bonucci è volato a Londra assieme al ds del Milan Massimiliano Mirabelli, per i Fifa Football Awards. Il club rossonero lo ha annunciato pubblicando sui social una foto in cui il dirigente e il difensore si stringono la mano sorridenti, all'indomani del pareggio contro il Genoa. Nel pomeriggio arriverà la decisione del giudice sportivo su Bonucci, che rischia due giornate di squalifica. Intanto la squadra in mattinata è scesa in campo a Milanello per iniziare a preparare la trasferta di mercoledì contro il Chievo, sfida cruciale per il futuro di Vincenzo Montella, assieme a quella di sabato contro la Juventus.