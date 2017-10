Bayern, T.Mueller fuori tre settimane

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA), 23 OTT - Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Thomas Mueller per tre settimane. L'attaccante tedesco si è infatti infortunato alla coscia destra sabato scorso nella partita vinta dai bavaresi per 1-0 ad Amburgo. Mueller, fa sapere il Bayern, sarà costretto a saltare i match con il Lipsia di Coppa di Germania (in programma mercoledì) e di campionato, la trasferta di Champions con il Celtic, e il big match di Bundesliga del 4 novembre con il Borussia Dortmund.