Juve gioia social, Kedira 'che partita'

TORINO, 23 OTT - "Che partita!". Sami Khedira esulta su Twitter dopo la goleada della Juventus e la sua tripletta: "Grande mentalità, segnando quattro gol in inferiorità numerica. Sono molto contento per la prima tripletta della mia carriera" conclude il centrocampista tedesco. Una prova di carattere dei bianconeri, secondo Chiellini: "Passare in svantaggio, restare in dieci, rimontare e vincere - scrive il difensore sul suo profilo Twitter -: grande dimostrazione di forza e di carattere. Avanti così!". "Bellissima e grande vittoria", secondo Blaise Matuidi, fermato alla vigilia della trasferta di Udine da un affaticamento: "Complimenti a tutti i compagni", conclude il centrocampista francese sui social. Una vittoria più profonda di quanto sembri secondo Marchisio, tornato tra i convocati dopo aver recuperato dal problema al ginocchio. "Che prestazione - è il suo messaggio su Instagram -. Abbiamo superato l'avversario e non solo con grande carattere. Bravi ragazzi!".