'Non penso a Mondiale senza l'Italia'

ROMA, 23 OTT - ''Tutta l'Italia spinga la Nazionale, voglio vedere San Siro pieno per spingere l'Italia''. Fabio Capello incrocia le dita in vista dello spareggio dell'Italia con la Svezia per qualificarsi ai Mondiali in Russia. ''Non possiamo pensare ad una Italia che non vada a giocare i Mondiali'', afferma ai microfoni di Radio Anch'io lo sport.