Lazio-Cagliari 3-0

ROMA, 22 OTT - Una Lazio leggermente meno frizzante del solito basta e avanza per liquidare il Cagliari - da pochi giorni nelle mani di Diego Lopez e visibilmente in crisi d'identità dopo il cambio in panchina - con un perentorio 3-0. Biancocelesti in vantaggio dopo 7 minuti: Immobile triangola con Parolo, entra in area e viene atterrato da Crosta in uscita. L'arbitro indica subito il dischetto, sul quale si porta Immobile che insacca con il solito interno destro potente e preciso alla destra del portiere. Il raddoppio della Lazio al 41' pt: Lulic si libera al cross sulla sinistra e fa pervenire il pallone dalla parte opposta a Marusic che, di testa, pesca Immobile a pochi metri dalla porta. Il capocannoniere del campionato anticipa Crosta e, sempre di testa, firma il 2-0. Nella ripresa, al 4' tris Lazio da punizione. La parabola dalla sinistra su calcio da fermo di Luis Alberto è precisa e Bastos insacca da pochi passi con una zampata.