Buffon,con 6-2 non si vincono campionati

ROMA, 22 OTT - "Prendiamo l'aspetto migliore di questa partita: la Juventus sta ritrovando il carattere e la tenacia di superare le difficoltà. Ma siamo ben consapevoli che dobbiamo migliorare. Non rinnego i miei pensieri, però: con i 6-2 i campionati non li vinci'': è il commento di Gianluigi Buffon ai microfoni di Premium Sport. ''Siamo una squadra fatta di giocatori che hanno bisogno di sentire una certa pressione, l'obbligo di vincere - dice il capitano della Juventus - Questa rabbia dobbiamo portarcela dentro in tutte le prossime partite pur avendo alle spalle diverse vittorie. Io troppo impegnato rispetto al passato? Sono lì per parare. Quello che mi è piaciuto molto oggi è l'atteggiamento di Higuain, il suo senso di sacrificio in un momento delicato: ho detto ad Allegri di preparare un video con la partita di Gonzalo e di farla vedere a tutta la squadra durante la settimana, 24 ore al giorno, per tutta Vinovo'', conclude.