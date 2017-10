Khedira, per me è un giorno speciale

ROMA, 22 OTT - "Per me è una giornata speciale perché non avevo mai fatto una tripletta in carriera, ma lo è soprattutto per la squadra e per come ha reagito dopo essere rimasta in dieci". E' un Sami Khedira visibilmente contento quello che, intervistato 'a caldo' da Premium Sport, commenta il netto successo della Juve sul campo dell'Udinese, partita in cui il campione del mondo tedesco ha segnato tre reti. "Sono tre punti importanti, ora affronteremo le prossime partite con un altro spirito - dice ancora Khedira -: puntiamo a vincere ancora lo scudetto, ma la stagione è lunga e dobbiamo essere sempre molto concentrati".