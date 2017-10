Allegri soddisfatto, vicini alla vetta

ROMA, 22 OTT - "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi: non era semplice e hanno dato una bella risposta pur giocando in dieci. Hanno lavorato bene: ci serviva una partita così, di sacrificio. Era uno snodo importante per noi, perché un risultato negativo sarebbe stato difficile da digerire, invece abbiamo reagito bene avvicinandoci alla vetta'': Massimiliano Allegri commenta così, ai microfoni di Premium Sport la vittoria per 6-2 in casa dell'Udinese. ''Sono soddisfatto della crescita fisica del gruppo - prosegue - Siamo anche una squadra diversa, più offensiva: magari cambiamo la tendenza''. ''Mandzukic? Avevo già in mente di farlo riposare la prossima partita - le parole di Allegri - e poi l'ho ringraziato perché avevamo bisogno di giocare una partita del genere in dieci uomini. Se si sente la mancanza di Bonucci? È inutile parlare di un giocatore che non è con noi, alla Juventus ci sono giocatori altrettanto importanti. Avrei voluto vederlo in campo settimana prossima contro di noi'', conclude.