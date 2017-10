Napoli: Hamsik, ottimo inizio

NAPOLI, 22 OTT - "E' un peccato non essere riusciti a segnare, abbiamo avuto tante occasioni, Handanovic ha dimostrato di essere un grande portiere. Certo sarebbe meglio avere nove vittorie, ma anche otto vittorie e un pari non sono una brutta partenza". Vede il bicchiere mezzo pieno Marek Hamsik commentando, il giorno dopo, il pari con l'Inter. Uno 0-0 che non intacca la fiducia del club azzurro e dei tifosi. "Sapevamo - scrive Hamsik - che l'Inter è una grande squadra, ha una buona difesa e che avremmo avuto difficoltà a giocare. Dal fischio di apertura, abbiamo cercato di essere attivi, tenendo sotto pressione l'avversario". Giornata di riposo oggi per i partenopei. Mercoledì il Napoli è atteso dalla trasferta in casa del Genoa in cui Sarri farà un po' di turn over, per far rifiatare i suoi uomini, alcuni dei quali apparsi stanchi contro l'Inter.