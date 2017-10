Marotta: Napoli e Inter da primi 3 posti

ROMA, 22 OTT - "In queste partite, forse, non abbiamo dimostrato di essere la difesa sicura degli scorsi campionati, ma è prematuro fare certe valutazioni in questa fase della stagione: abbiamo avuto delle defezioni, certo è che in certi frangenti dobbiamo avere un atteggiamento più duro. Perché si deve sempre pensare di migliorare". Lo dice Beppe Marotta, ad della Juventus. "Se siamo pentiti della partenza di Bonucci? Ha scelto lui di andar via e noi adesso pensiamo ai fatti nostri - aggiunge - a migliorare quello che dobbiamo migliorare e senza pensare alle questioni altrui. L'organico di questa Juventus è già molto forte e, in questo senso, certe operazioni di mercato possono anche essere rivolte al futuro: non abbiamo fatto un mercato di riparazione, ma rivolto alla continuità del progetto vincente della Juve". "Chi temo di più tra Napoli e Inter? Credo che entrambe siano squadre che arriveranno nei primi 3 posti: l'Inter è solida, il Napoli gioca in maniera spettacolare. Tra le due, il Napoli è avvantaggiata", conclude.