Cina:scudetto a Scolari,salvezza Capello

SHANGAI, 22 OTT - Settimo scudetto consecutivo in Cina per il Guangzhou Evergrande, club in passato allenato da Marcello Lippi e poi da Fabio Cannavaro. A conquistarlo è stato l'ex ct del Brasile, con cui vinse i Mondiali del 2002, Luiz Felipe Scolari. Per 'Felipao', in carica dal 2015 e certo di andare via a novembre quando gli scadrà il contratto, è il terzo titolo alla guida della squadra con cui, sempre nel 2015, ha vinto anche la Champions League asiatica. La certezza matematica del titolo l'Evergrande l'ha ottenuta grazie al successo per 5-1 sul Guizhou Zhicheng alla contemporanea vittoria per 2-1 dei 'cugini' del Guangzhou R&F sullo Shangai Sipg di Andrè Villas Boas e Hulk, unica squadra che, teoricamente avrebbe potuto 'soffiare' il titolo al club di Scolari, che invece adesso, a due turni dalla fine del campionato, ha 9 punti di vantaggio sui rivali. La matematica conforta anche Fabio Capello che grazie al 3-1 sul Changsun ha conquistato la salvezza con lo Jiangsu Suning, team che ha la stessa proprietà dell'Inter.