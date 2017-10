Roma: Di Francesco "vittoria pesante"

ROMA, 22 OTT - "Questo campo non era facile e per questo la vittoria è molto importante, ottenuta contro una squadra che in casa darà fastidio a molti. Nel primo tempo siamo stati un po' sporchi, abbiamo forse pagato le fatiche della sfida contro il Chelsea. Sto cercando di rendere tutti partecipi di questo progetto e finora i risultati mi danno ragione: tutti lavorano per essere titolari". Così Eusebio Di Francesco parla a Premium sport della vittoria della Roma in trasferta sul Torino. "Monchi ha parlato di scudetto? Sono i giornalisti a dire che un giorno dicono siamo da scudetto e il giorno dopo no - conclude - in Italia manca un po' di equilibrio. Io lavoro esclusivamente per non fermare la costante crescita di questo gruppo, in futuro vedremo se farò valutazioni differenti. Moreno? Ha fatto un grande esordio, è l'esempio che il lavoro paga, sono molto soddisfatto di lui. Kolarov? Ha una mentalità incredibile, è la sua caratteristica che mi piace di più".