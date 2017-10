Ex milanista Kaladze sindaco Tbilisi

ROMA, 22 OTT - L'ex milanista Kakha Kaladze è stato eletto sindaco di Tbilisi, la capitale della Georgia. Secondo gli exit poll, Kaladze ha ottenuto il 54 per cento di preferenze. Il rivale dell'ex rossonero, l'indipendente Aleko Elisashvili, si è fermato al 15 per cento, mentre Zaal Udumashvili, popolare ex personaggio televisivo sostenuto dal Movimento nazionale ha chiuso al terzo posto al 14 per cento. Kaladze si è ritirato dal calcio giocato nel 2012 ed ha intrapreso la carriera politica. E' stato anche ministro per l'energia della Georgia.