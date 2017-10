Chievo: Maran "Contento per Pellissier"

VERONA, 22 OTT - I due volti della stracittadina veneta sono nelle parole amareggiate per la sconfitta del tecnico del Verona Fabio Pecchia e nella serenità di Rolando Maran. "Sono contento - dice Pecchia - per l'approccio alla gara da parte dei miei ragazzi. L'episodio del l'espulsione purtroppo ha determinato la gara. Alla fine l'abbiamo persa ma guardiamo avanti. "Una partita - dice Maran - che non è stata per niente semplice. Siamo riusciti a ribaltare la situazione. Dovevamo reagire in modo giusto e l'abbiamo fatto. Potevamo anche chiudere la partita ma non ci siamo riusciti. Sapevamo che non era una partita facile. Il Verona ha dimostrato di essere in un grande momento". "Bella classifica? - ha aggiunto - Noi dobbiamo andare avanti di partita in partita. La nostra strada è il lavoro. Ci alleniamo sempre bene in settimana. Sono contento per il gol vittoria del capitano e per l'uomo Pellissier, che rappresenta molto per il Chievo".