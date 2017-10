Brasile, ct Tite sta seguendo Jorginho

RIO DE JANEIRO, 22 OTT - A forza di studiare le partite e gli schemi offensivi del Napoli, in modo da farli riproporre alla Selecao che, come Sarri, in attacco gioca con 3 piccoli, il ct del Brasile Tite si è 'innamorato' di Jorginho. Lo ha confermato il coordinatore delle nazionali verdeoro, Edu Gaspar. "Ho parlato con Jorginho dopo averlo osservato a lungo - ha rivelato - e gli ho spiegato la situazione nei dettagli. Gli ho detto che dovrà prendere una decisione su quale nazionale scegliere, sarà una scelta molto importante. In futuro vedremo cosa accadrà. Ha capito cosa pensiamo di lui e del suo possibile utilizzo". Tite non utilizza un vero 'regista', ruolo di Jorginho nel Napoli, ma è rimasto colpito dalla qualità delle prestazioni del centrocampista e potrebbe chiamarlo per i primi impegni del 2018, se il ragazzo dello stato di Santa Catarina sceglierà il Brasile. In passato, con Conte ct, Jorginho ha indossato la maglia dell'Italia ma in amichevole e quindi, per le regole Fifa, può ancora scegliere la Selecao.