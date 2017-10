Calcio: Chievo si prende derby

VERONA, 22 OTT - Il Chievo si affida al capitano di "lungo corso" Sergio Pellissier per agguantare la vittoria per 3-2 nel derby da batticuore contro il Verona al 'Bentegodi'. Una stracittadina carica di emozioni, con un continuo cambio di risultato, dove non è mancato nulla: due rigori, una espulsione tra le fila del Verona, cinque soste per la Var. La partita, caratterizzata da buon ritmo, è stata affrontata da ambedue le squadre con grinta e con la voglia di prevalere l'una sull'altra. Il Verona va in vantaggio al 6' con Verde Al 23' pareggia il Chievo con Inglese. L'arbitro Abisso, assistito dal Var, convalida nonostante la segnalazione di fuorigioco dell'assistente. Al 30' raddoppio del Chievo su rigore con Inglese. Al 10'st, pareggia il Verona con un rigore che Pazzini trasforma. Al 27'st, gol vittoria del Chievo con Pellissier.