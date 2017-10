Monchi: Dzeko tra primi tre n.9 al mondo

ROMA, 22 OTT - "Dzeko? Credo che i numeri dicano che sia tra le tre prime punte al mondo": a spendere parole al miele per il n.9 giallorosso è il ds della Roma Monchi, intervistato da Premium nel prepartita di Torino. ""Su Di Francesco - aggiunge - non avevano alcun dubbio: eravamo convinti del suo lavoro e che giornata dopo giornata la squadra sarebbe migliorata. In questo momento Napoli, Inter e Juventus sono superiori per il semplice fatto che hanno più punti di noi, ma il nostro desiderio è lottare per il campionato. Non è facile: Napoli e Juventus lavorano con lo stesso allenatore da anni, ma vogliamo provare a dire la nostra. Il mister sta facendo un lavoro magnifico e la strada è quella giusta: non dobbiamo aver paura della parola 'scudetto', perché noi siamo la Roma".