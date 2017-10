Serie B: giudice, stop a due giocatori

ROMA, 22 OTT - Sono due i calciatori sospesi per un turno dal giudice sportivo di Serie B, dopo la 10ma giornata di campionato disputatasi ieri. Si tratta di Nicolò Brighenti (Frosinone), espulso per doppia ammonizione, e di Simone Pesce (Cremonese). Tra i tecnici, sospeso per un turno Enrico Bortolas (Carpi) per espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro.