Bundesliga, Bayern raggiunge Dortmund

ROMA, 21 OTT - Il Bayern Monaco vince 1-0 ad Amburgo e aggancia il Borussia Dortmund in testa alla classifica della Bundesliga dopo la nona giornata. Il gol della squadra di Heynckes porta la firma di Tolisso al 7' del secondo tempo. L'Amburgo ha chiuso l'incontro in 10 per l'espulsione di Jung dopo 38 minuti. Con questo successo i bavaresi salgono a quota 20 e raggiungono i gialloneri che sprecano un doppio vantaggio in casa dell'Eintracht Francoforte. Borussia avanti con le reti di Sahin al 19'pt e Philipp al 12'st ma subisce la rimonta dei padroni di casa che prima accorciano le distanze con un rigore di Haller al 19' st e poi raggiungono la parità quattro minuti dopo con una rete di Wolf. Grazie ad una rete di Sabitzer il Lipsia batte 1-0 lo Stoccarda ed è terzo da solo. Il Borussia Moenchengladbach va in vantaggio contro il Bayer Leverkusen (Johnson) poi gli ospiti si scatenano e segnano 5 reti con Bender, Bailey, Brandt, Volland e Pohjanpalo. Successo esterno infine per l'Hannover che passa 2-1 sull'Augusta.