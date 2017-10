N.1 Barcellona sostiene leader Catalogna

BARCELLONA, 21 OTT - Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu si schiera apertamente a favore dei leder catalani dopo la decisone del governo spagnolo di assumere il potere della regione. ''Il fatto che le persone siano state arrestate per le loro idee politiche - ha detto Bartomeu - è inaccettabile nel ventunesimo secolo. Nessuno può dubitare dell'impegno del Barcellona per la società catalana e le sue istituzioni democratiche". Per bloccare la spinta dell'indipendenza catalana, il primo ministro spagnolo Mariano Rajoy vuole che il Senato gli dia il potere diretto per sciogliere il governo catalano regionale e indire il prima possibile le elezioni. Bartomeu ha aggiunto inoltre che il club mira a rimanere nella campionato spagnolo. Il Barcellona conduce la Liga e questa sera ospita il Malaga.