Premier: City vola, primo ko United

ROMA, 21 OTT - Nessun problema per il Manchester City nella nona giornata di Premier League, che vede invece il primo ko stagionale per i 'cugini' dello United. I Citizens di Pep Guardiola liquidano 3-0 il Burnley (rigore di Aguero al 30' pt, reti di Otamendi al 28'st e Sane al 30'st) e consolidano il primato in classifica salendo a 25 punti, +5 sui Red Devils, sconfitti 2-1 in casa dell'Huddersfield. La squadra di Mourinho subisce due gol nel primo tempo (28' Mooy e 33' Depoitre) prima di accorciare le distanza nella ripresa con Rashford (33'), a segno anche in settimana in Champions League, ma la rimonta è rimasta sulla carta. Nelle altre partite, vittorie in trasferta per 2-1 per Bournemouth e Leicester ai danni rispettivamente di Stoke City e Swansea mentre il Newcastle supera per 1-0 il Crystal Palace.