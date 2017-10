Atalanta: Gomez non convocato

BERGAMO, 21 OTT - Per la prima volta in stagione, Alejandro Gomez è rimasto fuori dalla lista dei convocati dell'Atalanta. Dopo la rifinitura a Zingonia in vista della sfida casalinga al Bologna l'allenatore, Gian Piero Gasperini, ha escluso dall'elenco l'argentino, già alle prese con il piede destro malconcio e toccato duro al ginocchio giovedì sera contro l'Apollon Limassol in Europa League. Torna invece a disposizione il difensore brasiliano Rafael Toloi, che ha giocato la sua ultima partita il 24 settembre scorso a Firenze uscendo anzitempo per problemi al retto femorale sinistro.