Milan: Montella, Mirabelli non consiglia

CARNAGO (VARESE), 21 OTT - "Mirabelli non mi dà alcun tipo di suggerimenti, posso fare come mi pare, ogni scelta è frutto della mia testa": Vincenzo Montella racconta così il rapporto con il ds del Milan. "E' consolidato, c'è grandissima sintonia, dopo ogni partita ci facciamo una chiacchierata consumando un vizio insieme (i sigari ndr). E' successo anche nelle ultime sconfitte, mi piacerebbe dimostrare domani che lo facciamo allo stesso modo dopo una vittoria", ha spiegato l'allenatore rossonero . "Sento la società molto vicina, sono messo nelle condizioni ottimali per lavorare. Sono felice che mi abbiano scelto nonostante abbiano cambiato molto. Di solito la cosa più ovvia per un nuovo management è cambiare l'allenatore, sento fiducia e vorrei ricambiarla". "Noi siamo lì lì per trovare la password e passare a livello successivo. Qualche errore posso averlo commesso. I risultati mancano ma il gioco no".