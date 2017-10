Benevento ancora in caccia del 1/o punto

BENEVENTO, 21 OTT - Ci vorranno veramente le streghe, invocate dal sindaco di Benevento Clemente Mastella, per sconfiggere la maledizione della classifica ferma a zero punti per i giallorossi. Domani contro la Fiorentina il tecnico Baroni, che deve ancora fare a meno di diversi giocatori perchè infortunati, sembra orientato a confermare il 4-3-3: sulle corsie nella difesa a quattro giocheranno Gyamfi a destra e Letizia a sinistra, da centrale sarà adattato il terzino destro Venuti che affiancherà Djimsiti. In mediana sicuri della maglia Cataldi e Memushaj, ballottaggio invece tra Chibsah e Viola. In attacco l'unica punta Iemmello sarà supportata da Puscas a sinistra, mentre a destra ci sarà Lombardi, a meno che Baroni non decida di rischiare Ciciretti dal primo minuto. L'ultimo posto in classifica con zero punti ha frenato l'entusiasmo in città: decisa flessione nella prevendita dei biglietti, staccati poco meno di duemila tagliandi, in netto calo rispetto alle precedenti gare in casa del Benevento in massima serie.