Delneri, ci occorre autostima per futuro

UDINE, 21 OTT - L'Udinese arriva alla sfida di domani con la Juventus con le motivazioni alle stelle. A caccia di "autostima per il futuro, al di là del risultato concreto", ricordando la svolta nel cammino dei friulani arrivata lo scorso anno proprio a partire dalla gara contro la Juve. "Per noi le motivazioni sono molto alte, credo la squadra abbia le caratteristiche per lottare - ha dichiarato nella consueta conferenza stampa della vigilia il tecnico dei friulani Gigi Delneri - Se guardiamo la tecnica penso che la Juve sia superiore. Quindi è chiaro che noi dobbiamo buttare sul campo un altro tipo di armi, vale a dire l'intensità fino a quando possiamo tenerla, per mettere in difficoltà una squadra quadrata". Fofana guarderà la partita dalla panchina, in dubbio Widmer e Larsen.