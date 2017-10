Napoli, Insigne convocato per l'Inter

NAPOLI, 21 OTT - A poche ore dal fischio d'inizio della partita Napoli-Inter, in programma questa sera allo stadio San Paolo, con inizio alle 20,45, nulla ancora è deciso relativamente all'impiego di Lorenzo Insigne. L'attaccante di Frattamaggiore, che durante la partita di Champions League giocata martedì sera all' Etihad Stadium contro il Manchester City ha accusato un risentimento all'adduttore della gamba destra, risulta tra i convocati dal tecnico Maurizio Sarri. Nelle ultime ore le condizioni di Insigne sono migliorate, ma sarà lo stesso calciatore, nei minuti precedenti l'inizio della partita, a decidere se scendere in campo o meno.