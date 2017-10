Inzaghi,Lazio attenta contro il Cagliari

ROMA, 21 OTT - "Settimana magica? Sì, è stata una settimana importante ma si deve concludere ancora, domani affrontiamo una squadra che ha appena cambiato l'allenatore. Avrà stimoli nuovi, in più. Dovremo fare una gara importante, l'obiettivo è il Cagliari, non guardiamo al passato. Dovremo fare una partita da vera Lazio". Lo dice il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida interna di domani sera con il Cagliari. Un match a cui la Lazio si affaccia dopo i successi in trasferta con Juventus e Nizza. "Se sono cambiati i nostri obiettivi? Ora si parla tanto di quanto fatto da questi ragazzi - aggiunge Inzaghi - Noi dobbiamo vivere alla giornata, continuare a dare questa intensità e poi vedremo. Normale che vogliamo rimanere nelle posizioni importanti di classifica ma sono passate solo 8 gare di campionato ed è ancora presto".