Allegri, spero Napoli-Inter finisca pari

TORINO, 21 OTT - "Napoli-Inter? Pensiamo a vincere noi domani, anche se l'ideale è che finisca in pareggio...". Così Massimiliano Allegri sul big match di questa sera al San Paolo. "Il Napoli sta confermando anche in Europa quello che ha fatto negli ultimi anni - continua il tecnico della Juventus -. L'Inter ha in Spalletti, grandissimo allenatore, un valore aggiunto: adesso è una squadra solida con giocatori importanti davanti". Due delle antagoniste della Juventus nella lotta allo scudetto. "Li ritroveremo in fondo insieme a Roma, Milan, che è in ritardo ma lotterà per le prime posizioni, e Lazio. Alla fine, però, credo che le squadre che lotteranno per il titolo rimarranno tre...".