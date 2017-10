Roma, Di Francesco "sarà dura a Torino"

ROMA, 21 OTT - "Col Torino mi aspetto una partita difficilissima, giocheremo su un campo non facile e troveremo una squadra vogliosa di farci male, che lo scorso anno ha già battuto la Roma 3-1. Sarà complicatissima, senza contare poi che ha perso solo una partita in questo campionato". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia della trasferta in casa granata in programma domani. Il tecnico della Roma sottolinea poi che "a livello mentale questa col Torino è una gara nettamente più difficile da preparare rispetto a quella di Londra col Chelsea. Per questo dobbiamo stare molto attenti e avere il migliore approccio possibile". Verso la convocazione Schick: "Non è ancora al top, valuterò, ma è probabile che lo porti con la squadra. Moreno? Può giocare titolare domani o col Crotone".