Atalanta, Gasperini "serve una svolta"

(ANSA) – BERGAMO, 21 OTT - "Il Bologna arriva da tre vittorie di fila, noi in campionato abbiamo fatto buone prestazioni ma ci manca qualcosa a livello di punti e abbiamo bisogno di dare una svolta". Alla vigilia dell'impegno casalingo della sua Atalanta, Gian Piero Gasperini sprona i suoi a dare il meglio anche nelle partite del weekend: "Giovedì è stata una serata speciale, giocare le coppe ci sta piacendo molto ma il rischio è di parlarne troppo – spiega il tecnico nerazzurro -. Nel calcio non si vince ai punti, quando una squadra costruisce esprimendosi sui nostri livelli tecnici deve concretizzare". Gasperini vuole i tre punti: "La serie A è difficile e molto equilibrata, per vincere bisogna essere al meglio della condizione fisica e mentale – conclude -. Non accetto il discorso che la scorsa stagione sia stata un exploit estemporaneo. Ripetersi è difficile per chiunque".