Allegri, per Juve "momento è delicato"

TORINO, 21 OTT - "Domani a Udine dobbiamo fare punti, perché ne abbiamo già persi cinque per strada, siamo in un momento delicato con giocatori che devono recuperare. Dobbiamo fare gruppo e, con serenità, sapere che è più difficile fare punti adesso in questa situazione". Massimiliano Allegri analizza così il momento della sua Juventus, attesa domani dalla trasferta contro l'Udinese. "É una tappa particolare, perché anche loro hanno bisogno di punti. Per cui dobbiamo farci trovar pronti, mettendo da parte le bellezze estetiche".