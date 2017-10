La Champions League esposta a Roma

ROMA, 21 OTT - L'Uefa Champions League Trophy Tour torna a popolare le piazze italiane e ritorna anche a Roma. Dopo Milano, Torino, Verona, Bologna, Bari, Palermo e Napoli, oggi e domani la coppa sarà nella Capitale. Con il contributo di UniCredit, sponsor ufficiale della competizione, oggi (fino alle 21) sarà possibile per tutti ammirare il trofeo in Piazza del Popolo, esposto sull'originale 'Red Truck', un mezzo di trasporto eccezionale in grado di accogliere uno spazio espositivo di circa 200 metri quadri. Tifosi e appassionati potranno ammirare la Coppa dei Campioni anche domani, presso l'Hotel Mediterraneo, dalle 10.30 alle 21. Testimonial dell'evento, l'ambasciatore Uefa, Carles Puyol, storico capitano del Barcellona e autentica leggenda della competizione con ben tre Champions League nel proprio palmares.