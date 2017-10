Lazio-Cagliari, Questura vieta cortei

ROMA, 21 OTT - No a cortei di tifosi verso lo stadio Olimpico domani in occasione della partita Lazio-Cagliari. Il questore di Roma Guido Marino ha emanato un'ordinanza di servizio con "contingenti della forza pubblica adeguatamente rinforzati con lo scopo di impedire qualsiasi forma di corteo non autorizzato o iniziative al di fuori delle regole". A quanto reso noto dalla Questura, nel corso del briefing di stamattina sono emerse "notizie informali" di possibili cortei che la tifoseria laziale avrebbe intenzione di organizzare per raggiungere il settore riservato nella zona sud dello stadio in seguito della chiusura della curva nord da parte del giudice sportivo. "L'invito alla tifoseria - sottolinea la Questura - è di recarsi direttamente ai settori riservati, accedendo allo stadio dai varchi di piazza de Bosis (obelisco), evitando di aderire a iniziative illegali rispetto alle quali non sarà adottata alcuna tolleranza".