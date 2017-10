Catalogna, Puyol "rispettate Piqué"

ROMA, 21 OTT - "Penso che la libertà di espressione sia molto importante". Lo dice Carlos Puyol, ex capitano del Barcellona e della nazionale spagnola, rispondendo a chi gli chiede un'opinione sulla posizione del suo ex compagno Gerard Piqué coinvolto nelle polemiche che hanno preceduto e seguito il referendum per l'indipendenza della Catalogna. "Allo stesso modo - ha aggiunto Puyol, in questi giorni a Roma per l'iniziativa di Unicredit 'Uefa Champions League Trophy Tour' - va accettato chi non vuole prendere posizione".