Puyol: "l'Italia non cambi suo stile"

ROMA, 21 OTT - "L'Italia è una nazionale molto forte, che ha sempre dimostrato carattere. Non penso che debba sentire la necessità di giocare bene, perché è noto che è sempre stata competitiva. Se mantiene il concetto difensivo, il lavoro e la mentalità credo che, puntando anche sui giovani, l'evoluzione sia naturale. Ha vinto un mondiale giocando in modo difensivo. Non deve cambiare". Il consiglio arriva da Carles Puyol, ex bandiera del Barcellona e capitano della Spagna, a ridosso della sfida in cui l'Italia contenderà alla Svezia l'accesso al Mondiale 2018. "Gli Azzurri hanno cambiato stile negli anni, ma storicamente sono sempre stati una nazionale molto forte in difesa. Con quel modo di giocare l'Italia ha vinto un mondiale nel 2006 ed è arrivata in finale all'Europeo 2012, perdendo contro una Spagna molto superiore", ha aggiunto Puyol, a Roma in veste di ambasciatore nel 'Uefa Champions League Trophy Tour' che grazie a Unicredit, sponsor ufficiale della competizione, porta la coppa nelle piazze italiane.