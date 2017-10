Serie C: rinviata Fano-Modena

ROMA, 20 OTT - E' stata rinviata ad altra data la partita Alma Juventus Fano-Modena di Serie C che si sarebbe dovuta giocare domenica 22. Lo ha deciso "in via eccezionale" il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, alla luce dello sciopero indetto dai giocatori del club emiliano (supportati anche dall'Aic) per protestare contro il mancato pagamento delle mensilità da luglio a settembre.