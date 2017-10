Torino: N'Koulou, Roma non è solo Dzeko

TORINO, 20 OTT - "Il duello con Dzeko non mi crea pressione: è un grande attaccante, ma la difficoltà più grande della partita di domenica sarà la Roma stessa". Così il difensore del Torino Nicolas N'Koulou, intervistato da Torino Channel a due giorni dalla partita casalinga con la Roma. "Stiamo lavorando, in casa ci sentiamo più forti e il nostro magnifico pubblico sarà un fattore in più - sostiene il centrale, colonna della difesa granata -. Sono molto contento di esser qui, e di quanto ho dimostrato sinora". Pur avendo alzato la qualità della difesa del Torino, la retroguardia granata resta troppo permeabile. "Ci sono aspetti da migliorare, ma siamo ancora all'inizio - dice N'Koulou -: spero di fare una bella stagione e che anche la squadra si tolga delle soddisfazioni".