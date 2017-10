Sport: torna premio giornalistico Estra

FIRENZE, 20 OTT - Torna il premio giornalistico "Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie", riconoscimento per i giornalisti che mettono in luce lo sport come agenzia educativa e come strumento di responsabilità sociale e crescita per il territorio. L'iniziativa è stata presentata oggi all'interno del convegno "Lo sport responsabile: progetti, idee e comunicazione per uno sport davvero sociale", che a Firenze ha riunito esponenti del mondo istituzionale, sociale, sportivo e manageriale. I giornalisti interessati a partecipare al premio dovranno presentare entro il 15 maggio 2018 gli elaborati pubblicati, trasmessi o diffusi tra il 1 gennaio 2017 ed il 15 maggio 2018.