Fiorentina: cerca vittoria per Pioli

FIRENZE, 20 OTT - Una vittoria come regalo per il suo 52mo compleanno: è quanto Stefano Pioli si aspetta dalla sua Fiorentina impegnata domenica in casa del Benevento ultimo in classifica a zero punti. Un impegno sulla carta abbordabile per i viola ma anche classica partita-trappola in cui Chiesa & c. hanno più da perdere che da guadagnare. Per questo il tecnico sta battendo da giorni sul tasto dell'attenzione e della concentrazione. Anche perché la sua squadra solo una volta in queste 8 gare di campionato è uscita dal campo senza subire gol: è accaduto il 10 settembre, 40 giorni fa, in casa del Verona. E' stata anche la prima e per adesso unica trasferta vinta finora dalla Fiorentina, peraltro con ben 5 gol. Da allora lontano dal Franchi ha perso con la Juve (1-0) e il Chievo (2-1). Quindi per i viola urge riprendere a far punti fuori casa per dare continuità al ritrovato successo casalingo con l'Udinese e dare una scossa alla classifica, fin qui più anonima che soddisfacente.